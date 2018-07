Sénégal: Plus de 1 700 enfants retirés des rues de Dakar en deux ans (TUTELLE) Au total, 1 787 enfants originaires du Sénégal et de pays de la sous-région, ont été retirés des rues de Dakar entre 2016 et 2018 dans le cadre des opérations de retrait pilotées par le ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance, a appris l’APS, vendredi.





"La nouvelle approche inclusive de retrait des enfants de la rue a permis au terme de ses deux premières phases de retirer 1 787 enfants originaires des régions du Sénégal et de pays de la sous-région’’, indique un rapport de la tutelle dont l’APS a reçu copie.

’’Parmi ces enfants talibés et mendiants, on dénombre 1 347 non accompagnés et 229 filles’’, rapporte le document validé par la tutelle et des acteurs impliqués dans ces opérations de retrait. ’’Ces opérations de retrait d’enfants accompagnés et non accompagnés de la première et deuxième phase se sont déroulées particulièrement à Dakar sur la période du 30 juin 2016 au 25 avril 2018’’, précise la même source. Parmi ces enfants retirés des rues de la capitale sénégalaise lors de ces opérations, 1083 proviennent des régions du Sénégal, 26 de la Gambie, 71 de la Guinée Conakry , 2 du Niger , 133 du Mali et 466 de la Guinée Bissau, souligne-t-on de même source. Les enfants retirés ont dans un premier temps été regroupés au centre Gindi de Dakar pour identification par la Police avant l’organisation de leur retour auprès de leurs familles d’origine, rappelle le texte. L’objectif visé est de mettre fin au phénomène des enfants en situation de rue dans la région de Dakar afin de les protéger contre toutes formes d’exploitation tout en promouvant leur bien-être social, selon le rapport. AAD Senxibar



