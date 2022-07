Roger Mendy juge le transfert de Koulibaly à Chelsea

Ce mardi, Roger Mendy a jugé le transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea pour près de 40 millions d'Euros (26 milliards FCFA).



"Le transfert est bon ou favorable, cela dépend du joueur. Si tu es supporter de Chelsea, tu diras que le transfert est très bien car ça l'arrange", a d'abord dit l'ancien défenseur international sénégalais. "Donc, Koulibaly commence à prendre de l'âge. A 30 ou 31 ans, il ne lui reste plus grand-chose. Donc s'il arrive à avoir un club où il est sûr de jouer la Champions League, peut gagner un championnat, je pense que c'est un challenge qu'il fallait prendre", a-t-il indiqué au téléphone, précisant que Naples où évoluait le capitaine des Lions depuis 2014, "ne peut pas lutter avec les grands clubs européens. Donc, c'est bien d'aller à Chelsea."



"Il a tous les atouts pour faire l'affaire"



"Il a remplacé Rudiger et sur le plan technique, il est plus valide que ce dernier (Rüdiger). Sur le plan de la hargne, Rüdiger est meilleur, mais Koulibaly a tous les atouts pour jouer à Chelsea ", a relevé l'ancien sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar et de l'As Monaco. "Je pense qu'il pourra faire l'affaire. Il fera même l'affaire", a-t-il rassuré, mettant en avant le statut du champion d'Afrique. "Aujourd'hui, on ne peut pas citer les meilleurs défenseurs au monde sans Koulibaly. Partout où il part, il pourra jouer", a expliqué celui qu'on considère comme le défenseur sénégalais le plus technique, indiquant qu'il était temps que Koulibaly quitte Naples pour tenter "enfin de gagner au moins un championnat européen."



Koulibaly est devenu le quatrième sénégalais à signer à Chelsea après Demba Ba, Papy Djilobodji et Edouard Mendy.