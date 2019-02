Résultats provisoires de la présidentielle : Les incongruités des chiffres de "L'Observateur" - 750619 votes flottants

Le quotidien du Groupe Futurs Médias «L'Observateur» a donné les «résultats publiés par les commissions départementales». Dans un tableau où les résultats sont fournis département par département, on peut retenir d’ores et déjà une victoire éclatante de Macky Sall avec près de 60% et qui aurait 1.937.827 voix contre 497635 pour Idrissa Seck qui talonne Ousmane Sonko qui a obtenu 455508. El Hadji Issa Sall arrive en quatrième position avec 126.364 des suffrages alors que Me Madické Niang ferme la marche avec un score de 52.668 votes. Ces suffrages sont à comparer avec le nombre de votants, de bulletins nuls et les suffrages valablement exprimés. Or, selon toujours ce tableau, le nombre total de votants est estimé à 3.417.645. Les bulletins nuls se chiffrent à 40.126 tandis les suffrages valablement exprimés sont estimés a 2.667.026. Il faut noter que dans ce tableau, il y a des départements qui ne sont pas comptabilisés. C’est le cas de Mbacké. Comme également pour les départements de Kaffrine, de Louga et de Thiès, il n’a pas été mentionné les suffrages valablement exprimés. Une relecture des chiffres de ce tableau met à nu des erreurs et incongruités. Le total des votants est de 3.417.645 alors que les bulletins nuls sont au nombre de 40.126. Le calcul devrait donner comme suffrages valablement exprimés 3.377.519. Or, dans les chiffres du journal «L'Observateur», il est écrit 2.667.026. Il a, à cet effet, une différence de 750.619 voix. Sur la même lancée, il faut rappeler qu’il y a des départements comme Mbacké, la diaspora qui sont omis sans oublier Louga, Thiès et Kaffrine où le nombre de suffrages valablement exprimés n’est pas décompté. L’incongruité majeure des chiffres fournis par le quotidien du groupe Futurs médias se situe au cumul du résultat de tous les candidats qui est supérieur au nombre de votes valablement exprimés. En effet, le cumul est de 3.069.732 tandis les suffrages valablement exprimés, selon le tableau en question, sont estimés a 2.667.026. Le tableau du quotidien L'Observateur dans son intégralité