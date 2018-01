Senxibar

Réponse du berger à la bergère – Les avocats de Khalifa Sall exigent le retrait de l’agent judiciaire de l’Etat

Mes Clédor Ciré Ly, Khassoumou Touré, Bamba Cissé, El Hadji Diouf, Aliou Cissé, Demba Ciré Bathily, défendant tous les intérêts des prévenus, ont à leur tour demandé au juge Lamotte de déclarer irrecevable la présence de l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Diome dans le procès de Khalifa Sall et Cie.



Car, plaident-ils «l’Etat qui a déjà constitué des avocats dans le procès, ne peut pas en sus, faire parvenir à la cour son agent judiciaire. Cette partie civile ne peut se justifier».



Pour Demba Ciré Bathily «le débat est réglé d’un point de vue par les textes qui régissent la Justice Sénégalaise. L’article 2 précise que les missions



de l’Etat judiciaire de l’Etat, ne peuvent pas intervenir dans l’affaire des collectivités locales. Ils le savent et c’est pourquoi nous avons saisi le Président de la République en lui signifiant que l’agent judiciaire de l’Etat qui vous représente ne doit pas siéger dans le procès du Maire de Dakar. Mais, nous n’avons pas eu une réponse précise».



En conclusion, il dira que «nous connaissons les règles, l’agent judiciaire de l’Etat, ne peut pas se permettre de se comporter comme partie civile. Nous ne pouvons pas avoir de compassion sur ces considérations.



Le débat qui se pose aujourd’hui, c’est celui de la pertinence même des dispositions de la constitution de notre pays».



A sa suite, Me Aliou Cissé soutient que «les collectivités locales ont des fonds propres. D’un point de vue juridique, la question est claire, donc l’agent judiciaire de l’Etat, n’a rien à voir dans ce procès».

