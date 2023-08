Niger : l'UE s'alarme d'une "détérioration des conditions de détention" du président Bazoum

L'UE a exprimé vendredi sa "profonde inquiétude" face à "la détérioration des conditions de détention" du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'Etat militaire, et réclamé de nouveau sa libération "immédiate et sans condition".



Le président Bazoum et sa famille "seraient, selon les dernières informations, privés de nourriture, d'électricité et de soins depuis plusieurs jours (...) (Il) a consacré sa vie à œuvrer pour améliorer le quotidien des Nigériens, rien ne permet de justifier un tel traitement", a indiqué sur X (ex-Twitter) le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.