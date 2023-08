Niger : Bazoum, est-il séquestré ? La réponse de la junte

Après le coup d’Etat du 26 juillet 2023 au Niger, le président déchu, Mohamed Bazoum, n’a plus fait d’apparition publique. Serait-il séquestré ? En tout cas, pour la junte au pouvoir, c’est ce que prétend l’ex-dirigeant.

«Les militaires n’ont jamais investi sa résidence présidentielle»

«En ce qui concerne le cas précis du président déchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, éprise de paix et de justice, à s’interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu’il est séquestré, alors même que les militaires n’ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu’il dispose encore de tous les moyens de communication», indique un communiqué de la junte en date d’hier dimanche 13 août 2023.