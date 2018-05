Faits Divers

Mort de l'étudiant Fallou SENE à l'UGB: Le ministre de l'Intérieur annonce une enquête

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a réagi après la mort de l'étudiant Fallou Sène dans des affrontements entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Ce, pour "regretter l'incident" et annoncer que "des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités.





AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre