Entre bienveillance et amertume, la reine Elizabeth II regrette le retrait de Meghan et Harry

À l’issue de la réunion de crise à Sandringham, la souveraine de 93 ans a confirmé, dans un communiqué, accepter le retrait des Sussex.



Ils ont quitté Sandringham House chacun de leur côté. Le prince Charles et ses deux fils, William et Harry, avaient rendez-vous avec la reine Elizabeth II ce lundi 13 janvier. L'objectif ? Trouver une "solution" rapide pour régler la crise déclenchée par l'annonce choc des Sussex de se mettre en retrait de ses obligations. Fait rare, c'est la souveraine de 93 ans qui a décidé de s'exprimer au travers d'un communiqué officiel. "Aujourd'hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l'avenir de mon petit-fils et de sa famille", a démarré la reine d'Angleterre, dans un courrier rendu public quelques minutes après la fin du "Sandringham Summit".



Mercredi 8 janvier, après des vacances aux États-Unis puis au Canada, le prince Harry et Meghan Markle avaient révélé vouloir prendre leurs distances avec leurs engagements royaux. Tous deux veulent désormais partager leur temps entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Et visiblement, ce désir a été accepté - non sans regrets - par la monarque. "Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu'ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante tout en conservant une place importante au sein de ma famille", poursuit la reine Elizabeth II.