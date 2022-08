Lutte : Balla Gaye 2 administre un plaquage fatal au tigre de Fass

Leur choc s'annonçait comme un combat revanche pour Gris Bordeaux et une confirmation pour Balla Gaye 2. Mais, finalement c'est le Lion de Guédiawaye qui a réussi son pari face au troisième Tigre de Fass.







Le fils de Double Less a réussi à battre, le dimanche 7 août à l'arène nationale, le patron de l'écurie Fass pour la deuxième fois.







Si leur première rencontre s'était soldée par une victoire sur décision arbitrale, cette fois-ci Balla Gaye a pris le dessus sur son adversaire de manière claire et nette. C'est au bout d'un combat acharné que le Lions Guédiawaye a pris le dessus sur son protagoniste.



Au sifflet de l'arbitre, les deux lutteurs ont fait quelques balancements de bras avant d'enclencher des échanges de coups qui finissent par un corps-à-corps qui n'entraînera pas de chute. Mais le deuxième accrochage va sceller le sort du combat. Balla Gaye, genoux à terre, avait réussi à s'emparer des jambes de Gris. Ce dernier qui tentait de profiter de cette position inconfortable de Balla, sera surpris par un plaquage fatal.







Gris Bordeaux tombe pour la dixième fois de sa carrière et la deuxième devant Balla Gaye 2. Le Lion de Guédiawaye poursuit ainsi sa marche triomphale et enregistre sa 22 victoires.