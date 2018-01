Senxibar

Législatives terrorisme, criminalité, accidents…: Le ministère de l’Intérieur fait son bilan 2017:

2017 a été agité au ministère de l’Intérieur, avec l’organisation des élections législatives, la précision de la menace terroriste, entre autres. Hier, lors de la cérémonie de présentation des vœux au ministre Aly Ngouille Ndiaye, toutes ces questions ont été abordées.



La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a été une occasion, hier, de faire bilan de l’exercice précédent. Le Gouverneur Ibrahima Sakho, Directeur général de l’Administration territoriale, qui a été porte-parole des vœux au Ministre, a ainsi fait cas de ‘’l’Organisation des élections législatives, qui ont connu nonobstant les conjectures, un taux de participation de 54,23%, résultat au-delà de ceux obtenus au référendum et aux élections municipales’’. « En direction de l’élection présidentielle de 2019, la DGE a déjà posé les premiers actes préparatoires à la révision exceptionnelle des listes électorales ».



Abordant le volet sécuritaire, notamment, le terrorisme, il a mis en avant la réadaptation du dispositif de surveillance et de contrôle des frontières, avec l’ouverture des postes de contrôle dans les régions dont l’évolution est passée de 45 (2014) à 70 (2017). « Au cours de l’année écoulée, la police nationale a procédé à des opérations de sécurisation de nos concitoyens et un maillage de plus en plus performant. Et ceci se traduit par la baisse des individus interpellés : en 2017, 33 419 contre 49 951 en 2016, soit une baisse de 16 532 », a-t-il informé.



Le ministre Aly Ngouy Ndiaye, pour sa part, a aussi souligné ‘’une baisse remarquable du taux de criminalité’’. Il a également fait état d’une diminution des accidents dus à la foule. « Malgré quelques difficultés, je me dois de reconnaître que l’année a été satisfaisante dans l’ensemble. Les objectifs assimilés au département ont été pour l’essentiel atteints. Concrètement, les efforts menés en permanence devront permettre au cours de l’année d’engranger des résultats prometteurs parmi lesquels une progression de la baisse du taux de criminalité, une diminution substantielle des pertes et des risques de catastrophes naturelles et accidents courants, le renforcement de la nouvelle masse territoriale, une gestion transparente des élections’’. A ce propos, le ministre a indiqué que le démarrage, le 15 janvier, de la revue documentaire est une phase importante préalable à l’audit prochain du fichier électoral. Il espère ‘’un climat apaisé et une confiance mutuelle pour tous les acteurs du processus électoral’’.



Au plan opérationnel, 2018 sera consacrée à la consolidation des efforts d’investissement entrepris par le Ministère ces dernières années. Des programmes de recrutement et renforcement d’équipement seront entrepris au cours de l’année. 26 milliards F CFA seront investis dans la construction de 26 casernes de sapeurs-pompiers et l’acquisition de matériels.

AAD Senxibar

