« Le taakou deune » royal de Bougane Guèye Dani à Moumy Seck

Non, Moumy Seck n’a pas quitté Dac’kor à cause de Fatima Diack (troisième épouse de Bougane). A vrai dire, nos confrères de Vipeoples nous apprennent que l’épouse du président de « GUEUM Sa BOPP », a quitté ses postes de directrices de la clientèle de l’agence Dac’kor et de TRAIDEX, pour rejoindre le groupe Bouygues Corporation qui était dirigé par son mari. Vu sa présence sur le terrain avec les campagnes de sensibilisations avec son mouvement pour la Présidentielle 2019, Bougane a légué son fauteuil à son épouse Moumy Seck. Un cadeau que cette dernière n’est pas prête à oublier d’autant plus c’est son anniversaire aujourd’hui.