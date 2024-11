Le prix plancher du Kg d’arachide fixé à 305 FCFA : Sonko dévalue le monde paysan

Le prmier ministre Ousmane Sonko a présidé, le 26 novembre 2024, un Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. A cet effet, il a fixé le prix du kilogramme de l’arachide à 305 FCfa.Une mesure certes saluée par une bonne partie des paysans mais que d’autres fustigent avec véhémence.







Lors de la rencontre, il a engagé le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce et le Ministre des Finances et du Budget, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole.







A cet effet, il les invite à mettre en place un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers avant toute autorisation à l’exportation. Toutefois, les paysans pour la plupart ne sont pas contents puisqu’ils s’attendait à un prix plancher du Kilogramme d’arachide à 500 FCFA.







Nombre d’entre eux en tout cas son d’avis que le Premier ministre n’aura fait que les dévaluer puisque le peix plancher à 305 FCFA ne fera que les appauvrir davantage, renseigne Senegal7.