Secteur privé : Donald Trump inspire Bara Tall

Pour un secteur privé national fort, le PDG de Talix Group (BTP), Bara Tall, invite les nouvelles autorités à s’inspirer du nouveau Président des États-Unis. «Il faudra de façon assumée faire comme le font les dirigeants comme Donald Trump avec son ‘America first’, qui est venu et qui a dit : ‘Tik Tok, si vous ne donnez pas 50% de votre capital, dégagez’. Nous aussi, il nous faut notre ‘Sénégal d’abord’ dans les textes», suggère l’homme d’affaires lors d’un dîner-débat organisé ce weekend autour du thème «Enjeux et défis de l’emploi dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050».



Ce n’est pas tout. Bara Tall, repris par Vox Pop, a aussi proposé trois autres mesures pour renforcer les patrons nationaux. Constatant que «ces dernières années, la frontière est poreuse entre le secteur privé et l’État tant il y a un nombre important de fonctionnaires qui sont derrière des entreprises qui prennent la commande publique», il appelle à une «privatisation du secteur privé».



Le patron de Talix Group prône aussi une identification des entreprises sénégalaises, déplorant que des étrangères portent ce qualificatif, rien qu’en s’enregistrant au Sénégal, et profitent des marchés publics qui sont réservés aux nationaux. Il s’agit, préciese-t-il, de «dire qui est secteur privé national et qui ne l’est pas en spécifiant clairement dans les textes qu’une entreprise n’est nationale que si la majorité de son capital est détenue directement par des nationaux».



Autre proposition de Bara Tall : «l’érection d’écoles de formation professionnelle et aussi des formations en entreprise pour augmenter l’employabilité, mais aussi susciter davantage de vocation de l’auto-entrepreneuriat, socle de la création des micros-entreprises dont certaines évolueront forcément vers des petites, moyennes, voire grandes entreprises».



L’homme d’affaires ajoute que «cet encadrement pourrait aussi s’étendre au secteur informel pour rendre [ses membres] plus professionnels, en les formalisant au passage parce que ces entreprises sont souvent des niches de potentialités et de créativité énormes, qui peuvent aboutir à l’érection de différentes industries, de petites industries».



Et sur ce registre, Bara Tall a cité les exemples de Serigne Mboup de CCBM et d’Abdoulaye Dia de SENICO, réputés hommes de l’informel ayant migré avec succès dans le formel.