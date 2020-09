Le président de l'Ums convoqué à l'IGAJ : Les magistrats très remontés contre le ministre de la Justice

Le Juge Souleymane Téliko a été convoqué par l’Inspection générale de l’administration judiciaire (IGAJ). L’Union des magistrats du Sénégal, qui dénonce cette convocation, parle d'une tentative d'intimidation et de musellement.



L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) est très remontée contre sa tutelle et l'Inspection générale de l'Administration de la Justice (Igaj). Elle renseigne que son Président, Souleymane Téliko, a été convoqué verbalement pour être entendu ce mercredi 16 septembre 2020 par l'IGAJ, saisie par le Ministre de la Justice. Ce, pour des propos qu'il aurait tenus lors d'une interview parue dans la presse. Un procédé qu'elle dénonce vigoureusement.





«Le Bureau estime que le Président de l'UMS, en cette qualité, et en tant qu'élu et représentant de l'ensemble des membres de l'association pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ne relève ni du ministre, ni de l'IGAJ. Cette convocation inadmissible, qui intervient après la médiatisation de la lettre de démission d'Ousmane Kane par la cellule de communication du Ministère de la Justice, constitue un précédent dangereux que l'UMS dénonce et combat avec la dernière énergie car ne s'agissant ni plus, ni moins que d'une tentative d'intimidation et de musèlement qui, de toute façon, ne peut prospérer», précisent les magistrats dans un communiqué de presse parvenu à iGfm.





L’Ums appelle tous les magistrats à la vigilance et à la solidarité pour barrer la route à «cette stratégie malheureuse de déstabilisation» de leur association. Elle précise que la dernière interview faite par son Président a été publiée dans l'édition du journal Les Echos du 21 août 2020.