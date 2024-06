Le calendrier de l’Euro-2024 de football et les chaînes pour voir les 51 matches de la compétition

Pour ceux qui souhaitent voir l’intégralité de la compétition, il n’existe donc pas d’autre choix que de s’abonner à BeIN Sports (si ce n’est déjà fait). La chaîne est accessible sur les différentes boxs (Canal+, Free, Orange…), ou via MyCanal sous la formule BeIN Sports Connect, pour 15 euros mensuels, sans engagement.

Christophe Dugarry commentera sur M6



Pour commenter les matches ou analyser en plateau, BeIN Sports pourra s’appuyer sur plusieurs de ses consultants historiques : Marcel Desailly, Sonny Anderson, Daniel Bravo, Luis Fernandez ou Omar Da Fonseca.



Chez TF1, la majeure partie des matches sera commentée par le duo maison Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu, accompagné en bord terrain par Saber Desfarges. Quelques rencontres seront aussi commentées par le journaliste d’Amazon Prime Video Julien Brun et le consultant Youri Djorkaeff.



Parmi les émissions autour de l’Euro sur la première chaîne, on retrouvera en marge des matches Le Mag, toujours animé comme lors du Mondial-2022 par Denis Brogniart, accompagné de Nadia Benmokthar, Adil Rami, Rio Mavuba et Marine Marck. Les cinq Téléfoot dominicaux sont eux annoncés « au plus près des Bleus » et seront animés par Thomas Mekhiche.



Chez M6, le duo à l’antenne pour commenter sera constitué de Christophe Dugarry et du journaliste Xavier Domergue, avec Carine Galli en bord terrain.



Une émission intitulée 100 % Euro, chaque jour de match, sera présentée par Smaïl Bouabdellah. Alain Boghossian sera de la partie, tout comme Christophe Galtier qui devrait intervenir à plusieurs reprises. Une pastille humoristique intitulée « arbitre vidéo » y sera aussi assurée par trois humoristes : Younes Depardieu, Julien Santini et Samuel Bambi.