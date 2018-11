Le Khalife sous le charme de Macky Sall : "Vous êtes poli, discipliné et bien éduqué (...) Vous avez le comportement du vrai leader"

Le Khalife général des Tidianes ne manque pas d’occasion pour tresser les lauriers au président de la République, Macky Sall. Hier encore, lors de la visite de ce dernier à Tivaouane pour les besoins de la célébration du Mawlid (Gamou), Serigne Mbaye Sy Mansour s’est laissé aller en des termes très flatteurs envers le chef de l’Etat. «On ne vous a jamais entendu sortir de votre bouche des insanités. Vous ne répondez jamais à vos détracteurs. Vous êtes poli, discipliné et bien éduqué. Vous avez le comportement du vrai leader », dit-il à l’endroit de son hôte, lequel était accompagné de son épouse et plusieurs membres du gouvernement. Il lui a également conseillé d’éviter les « polémiques stériles » que lui cherchent à imposer ses détracteurs. « Nous devons prier pour la paix des cœurs et le retour des esprits vers le bien, sans qoi aucun développement n’est possible dans ce pays, les gens passent leur temps à bavarder et dire des insanités », note-t-il. Par ailleurs, le chef religieux a manifesté toute la gratitude de la famille d’El Hadj Malick Sy au chef de l’Etat pour la modernisation de la cité religieuse. « Nous sommes contents de vous. Quand nous avions initié des projets, vous avez été à nos côtés pour nous accompagner. Dieu recommande de saluer les bonnes œuvres. Et nous ne cesserons jamais de vous manifester notre gratitude », dira-t-il. D’après L’Observateur qui rapporte ses propos, Serigne Mbaye Sy Mansour n’a pas manqué de décerner une mention spécial au Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui selon lui, n’a ménagé aucun effort pour la réussite du Mawlid.