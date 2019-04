Grippe équine et la gourme: Le nouveau ministre de l'élevage et des productions animales a effectué sa première sortie

Dans le cadre de la lutte contre la grippe équine et la gourme Samba Ndiobène KA, qui a rencontré les acteurs, a fait savoir que cette maladie constitue un problème qu'il faut rapidement régler , mais cela va nécessiter une gestion participative et inclusive.Il a remplacé Aminata Mbengue Ndiaye à la tête de ce ministère. Directeur général de la Saed et le leader politique Apériste du Djolof Samba Ndiobène Ka avait estimé, en effet, que les jeux étaient déjà faits bien avant le 24 février à cause d'un bilan exceptionnel à tous les niveaux.''C'est passer par un deuxième tour pour réélire le Président Macky Sall qui allait être la surprise de la présidentielle 2019'' avait-il affirmé.