Le ministère de la Santé recommande des mesures barrières

Suite à une augmentation des maladies respiratoires en Chine, le ministère de la Santé et de l’action sociale du Sénégal lance l’alerte. Dans un communiqué publié hier, les services de Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qui disent suivre l’évolution de la situation en Chine et dans le reste du monde à travers son système de surveillance épidémiologique en général, et de son réseau de surveillance sentinelle syndromique au Sénégal en particulier, ont ainsi donné quelques recommandations. Il s’agit du respect des mesures barrières préconisée lors de la Covid-19, pour prévenir les maladies respiratoires. Le ministère a aussi conseillé le recours précoce aux structures de santé en cas de maladie respiratoire survenue de manière récente, en particulier chez les enfants, mais encore, la vaccination systématique des enfants cible du programme élargi de vaccination (Pev), avec un respect rigoureux du calendrier vaccinal officiel.