Gabon : Le challenger de Ali Bongo brise le silence, réclame sa victoire et divulgue ses chiffres

Internet coupé, presse étrangère indésirable, couvre-feu instauré, des résultats toujours indisponibles. La situation qui prévaut au Gabon ce lundi, au lendemain du scrutin présidentiel, inquiète. La plateforme Alternance 2023 du Pr Albert Ondo Ossa vient de monter au créneau. Elle revendique la victoire.



Au Gabon, le Pr Albert Ondo Ossa, principal challenger de Ali Bongo à la présidentielle de ce 27 août dernier, revendique la victoire. «Ce qui est désormais attendu de M. Ali Bongo est qu'il accepte le choix souverain du Peuple gabonais ; qu'il le respecte et qu'il organise sans effusion de sang la passation du pouvoir en faveur du Pr. Albert Ondo Ossa», a déclaré la plateforme «Alternance 2023».

Dans un communiqué de presse signé par son Directeur de Campagne, la formation politique indique qu’à stade de la compilation des résultats, «la consolidation de plus de 50% des votes fait apparaître que (son) candidat réunit plus de 70% des suffrages exprimés.»



Cependant, «Alternance 2023» dénonce une tentative du pouvoir sortant, qui voudrait s’imposer à nouveau contre la volonté majoritaire des Gabonaises et des Gabonais. «Certains scrutateurs, notamment dans les provinces du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué, sont l’objet d’intimidations en vue de procéder à la modification des procès-verbaux en défaveur de notre candidat», alerte-t-elle.



Ondo Ossa et ses camarades appellent ceux qui gravitent autour de Ali Bongo, à s'incliner devant la volonté du Peuple gabonais. Ils joignent à cette invite le Centre Gabonais des Élections (Cge) et le Parti démocratique gabonais (Pdg).



Sur le sréseaux sociaux, l'indisponibilité des résultats, 24 heures après le scrutin, révulse. Nombre d'internautes s'insurgent contre le silence des chefs d'Etat, des organisations régionales ou même de l'Union africaine.