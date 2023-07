Fin de l'interrogatoire de Sonko : Ses avocats font le point !

L’interrogatoire de Ousmane Sonko est terminé. Ses avocats, qui viennent de sortir du palais de Justice, ont fait le point.



Vol de téléphone et appel à l’insurrection. C’est donc ce que le procureur de la République reproche à Ousmane Sonko, qui a été arrêté ce vendredi. Les avocats du leader de Pastef, qui viennent de sortir de la Brigade des affaires générales où l'interrogatoire vient de prendre fin, se sont exprimés sur ces deux points.



«Qui peut imaginer Monsieur Ousmane Sonko voler un téléphone portable ? Mais c’est peut-être le prétexte qui a été trouvé pour l’arrêter. Aujourd’hui, on lui met dessus l’appel à l’insurrection. Et certainement, on essaiera de lui mettre dessus tous les évènements qui ont pu se produire dans ce pays depuis les deux dernières années. C’est ce qui motive, qu’il soit présentement retenu», a expliqué Me Demba Ciré Bathily.



Le membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko souligne, cependant, que le leader de Pastef va bien. Il est dans un bon état d’esprit, indique -t-il. A la question de savoir où va-t-il passer la nuit ?



L'avocat répond : «Je ne sais pas si c’est au Tribunal ou ailleurs. En tout cas, la seule chose que nous disons, c’est que nous l’avons laissé en très bonne santé entre les mains des forces de sécurité et nous espérons le trouver en bonne santé», dit le porte-parole du jour du pool des avocats de Sonko.