FONCIER, AGRICULTURE, SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU MENU

Le Cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal (Crafs) qui regroupe Action Aid, Ajs, Cicodev, Cncr, Congad…, en partenariat avec tous les acteurs du secteur économique ainsi que la société civile a procédé, hier jeudi, à l’audition citoyenne des 5 candidats à la présidentielle de 2019. Quatre thématiques ont été soumises aux candidats, relatives aux préoccupations du monde rural, à prendre en compte dans les politiques publiques. Le premier thème porte sur «la gouvernance des ressources naturelles», avec tous les problèmes liés à la spéculation foncière.



Pour Alpha Ba, représentant de «Sonko Président», son candidat promet de faire une audite foncière afin de retourner la gestion des terres aux collectivités locales. Il s’engage aussi à faire de la refonte foncière une réalité. Le mandataire de la coalition «Idy 2019», Abdoul Aziz Gueye s’engage au nom de son candidat à appliquer les décisions de la Commission nationale de réforme foncière. Quant à l’accessibilité aux terres, Youssouf Diallo de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) prône une gestion plus optimale qui privilégie les citoyens Sénégalais, conformément à la loi sur le Domaine national qui protège certaines terres, et aussi les forêts classés, entre autres. Sur la deuxième thématique qui a trait à «la transformation des exploitations familiales», Youssouf Diallo relève que le pays doit être à un niveau de croissance basé sur l’industrialisation, tel que le souhait Macky Sall, avec la subvention des semences et des intrants à hauteur de 70%.



Pour Abdoul Aziz Ba, Idrissa Seck s’engage à respecter le protocole de Maputo qui vise à investir 10% des ressources dans l’agriculture. Car, une bonne agriculture ne peut se faire sans la maîtrise de l’eau et de l’énergie. Pour Alpha Ba, Ousmane Sonko envisage de recentrer l’agriculture autour de l’exploitation familiale, en accompagnant les agriculteurs dans la diversification agricole et la transformation. Quant à la thématique sur «la gouvernance alimentaire et nutritionnelle», le mandataire de BBY note que son candidat a doublé la production en riz à hauteur de 1.150.000 tonnes par an. Pour Alpha Ba de Pastef, son candidat prend l’engagement de réduire les importations pour promouvoir l’autosuffisance alimentaire mais aussi booster les cantines scolaires.



Venu représenter le candidat de la coalition «Madické 2019», Habib Sy, ancien ministre de l’Agriculture de dire, en tant qu’initiateur du Protocole de Maputo, son mentor est décidé à aller au-delà même des 10% préconisés. La dernière thématique a porté sur «la gouvernance de la santé». Dans ce volet, «Idy 2019» décide de reconduire la Cmu en y apportant des modifications, à maintenir les politiques de santé et à prendre en compte les urgences médicales. «Sonko 2019», indique la prévention est au cœur de sa politique sanitaire et propose une réforme de la carte sanitaire, avec la création de structures sanitaires de niveau 3 dans chaque commune.



Pour Habib Sy, son candidat milite pour le système d’assurance, avec des ambulances qui se déplaceront tous les mois avec à bord une équipe spécialisée pour aller dans les coins les plus reculés du Sénégal pour prendre en compte les préoccupations sanitaires des populations. Le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), n’avait pas de mandataire à cette séance d’audit citoyen des prétendants à la présidentielle.