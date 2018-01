ETATS-UNIS : Les 2.000 mensonges de Donald Trump (VIDEO)

La barre des 2.000 mensonges a été franchie par Donald Trump mardi passé lorsqu'il est revenu sur certains de ses sujet préférés, dont le mur à construire à la frontière mexicaine (réalisable en un an pour le président, au moins en quatre ans pour le Washington Post) et sa nécessité (totalement virtuelle, selon le quotidien, qui rappelle que la majorité des drogues sont introduites sur le territoire américain par les entrées légales ou par des tunnels).



Au sommet de la liste, une égalité entre deux mensonges, rabâchés chacun 61 fois, selon le décompte du Post. Ils concernent d'une part l'Obamacare, d'autre part des mérites économiques que Trump s'attribue à tort.



A voir ci-dessous, outre la vidéo du Post, celle de l'incontournable animateur et humoriste Jimmy Kimmel, qui a consacré une séquence au "Lie2K" pour marquer le coup.