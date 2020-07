EFFROYABLE ACCIDENT À YOFF : TROIS VICTIMES, DONT DEUX ENFANTS MORTS PRÈS DE CHEZ EUX

Un violent accident s’est produit ce mercredi, 22 juillet 2020 à Yoff-Diamalaye, près du centre aéré BCEAO. Selon nos informations, c’est un vieux camion immatriculé DK 5227 M, chargé de béton, qui a dérapé avant de cogner un taxi. Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule qui a littéralement broyé le taxi et ses clients à bord.







Le bilan est lourd : trois personnes sont décédées sur le champ, dont un marchand ambulant qui était à côté de la scène et deux enfants, Yandé et Mouhamed, âgés respectivement de 3 ans et de 7 ans. Ces deux derniers sont morts dans le taxi, à quelques encablures de chez eux. Leur maman, Fatou, est inconsolable, tout comme les témoins qui ont assisté, impuissants, à ce terrible drame.



Au moins 6 blessés, dont un dans un état grave, ont été enregistrés. Le chauffeur du camion a pris la fuite après le violent choc.