Différend Sénégal-UE / Ibra Ndiaye (PCA 2AS) : « Personne ne peut se passer du Sénégal au niveau du trafic mondial… »

Alors que le principe de la réciprocité a été adopté par le Sénégal contre les pays Européens qui interdiront les vols en provenance de notre pays, des négociations ont été entamées entre l’Etat et la délégation de l’UE à Dakar. Et selon le désormais président du Conseil d’administration (PCA) de 2AS Ibra Ndiaye, la décision du Sénégal a été bien pensée. « La fibre Dakar-Océanique est bien fréquentée. Et d’ailleurs a t-il ajouté, personne ne peut se passer du Sénégal au niveau du trafic mondial.

