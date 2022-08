Date FIFA : La Bolivie annonce un match amical contre le Sénégal

L’équipe nationale de football de Bolivie disputera en septembre un match amical contre le Sénégal, l’un des 32 participants à la Coupe du monde 2022 au Qatar, notent plusieurs médias boliviens visités par senego.



La Fédération bolivienne de football (FBF) a confirmé jeudi sur ses réseaux sociaux la participation de son équipe nationale masculine senior « à la date FIFA de septembre ».



La Verde jouera un « match amical international » contre le Sénégal, « participant à la Coupe du monde de Qatar 2022 », le 24 septembre en Autriche, a indiqué l’instance sportive.



Pour Qatar 2022, le Sénégal est logé dans le groupe A, avec le pays hôte, l’Équateur et les Pays-Bas. Pour les Champions d’Afrique, l’occasion d’affronter une équipe sud-américaine leur convient bien.



La Bolivie vient d’engager l’Argentin Gustavo Costas comme nouvel entraîneur, qui ne prendra pleinement en charge l’équipe qu’en novembre en raison de son contrat en cours avec le club chilien Palestino.



Pour le match amical contre le Sénégal, la Verde devrait être sous la direction intérimaire du Paraguayen-Bolivien Pablo « Pájaro » Escobar, qui est actuellement en charge des équipes U-17 et U-20.



Le Sénégal est actuellement 18e au classement de la FIFA, l’équipe africaine la mieux classée, tandis que la Bolivie est 81e et dernière parmi les équipes de la CONMEBOL.



La Verde a terminé à l’avant-dernière place des éliminatoires sud-américaines pour Qatar 2022 avec seulement quatre victoires et trois nuls sous la direction de l’entraîneur vénézuélien César Farías.



La seule fierté de la Bolivie est d’avoir dans ses rangs le meilleur buteur des éliminatoires, l’international Marcelo Martins Moreno, qui a inscrit 10 buts, devançant le Brésilien Neymar et l’Uruguayen Luis Suarez par deux et l’Argentin Lionel Messi et Lautaro Martinez par trois.





