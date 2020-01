Coronavirus : Des ressortissants Sénégalais en détresse à Wuhan

Une nouvelle forme de syndrome respiratoire, analogue au SRAS, est apparue à Wuhan (province du Hubei, Chine) début décembre 2019. La pneumonie de Wuhan est due à un nouveau coronavirus, dont six génomes ont été communiqués à la communauté scientifique internationale. Établis dans cette partie de la Chine, des Sénégalais sont dans une tourmente totale.

« Une information selon laquelle, des ressortissants sénégalais vivant à Wuhan (épicentre du coronavirus) seraient en détresse, nous est parvenue à Horizon Sans Frontières : ‘nous sommes 12 ressortissants sénégalais résidant actuellement à Wuhan. La ville est mise en quarantaine depuis des jours. Nous nous portons bien pour l’instant, mais la situation s’empire de jour en jour. Nous sommes très fatigués en ce moment et espérons un rapatriement dans les meilleurs délais comme sont en train de le faire d’autres pays pour leurs ressortissants' » , a révélé Boubacar Seye, président d’Horizon Sans Frontières.

En attendant d’y revenir avec plus d’informations et contacts, HSF suggère à l’Etat du Sénégal, la mise en place d’une cellule de crise avec un numéro vert pour nos compatriotes établis en Chine.