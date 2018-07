Christophe BIGOT, ambassadeur de France au Sénégal: «Auchan rend un réel service aux consommateurs»

«C’est une affaire qui relève de l’entreprise Auchan. Mais, je crois que c’est un sujet où chacun peut s’exprimer librement. Auchan rend un réel service aux consommateurs. Et, aussi, si j’ai bien compris, beaucoup de produits locaux sont vendus dans ses magasins. Ce qui participe aussi au développement de la production, ici au Sénégal.» C’est Christophe Bigot, l’ambassadeur de France au Sénégal qui exprime ainsi sa position face à la polémique née de l’installation de l’entreprise commerciale française qui poursuit son maillage presque effectif des grands quartiers de Dakar et certaines villes intérieures, avec les récriminations et complaintes d’organisations de commerçants sénégalais (Unacois).



Le diplomate français a fait cette sortie hier, vendredi 6 juillet, lors de la réception de matériels destinés au Bureau d’accueil et d’orientation du palais de justice Lat-Dior de Dakar. Pour rappel, des organisations de commerçants comme l’Unacois/Jappo dénoncent la prolifération des supermarchés Auchan.



En conférence de presse, le 26 juin dernier, le Secrétaire général de l’Unacois/Jappo, Modou Diop a déploré le nombre de magasins de l’entreprise française présents à Dakar. «Les magasins d’Auchan, comme des carrefours, sont dans tous les coins du Sénégal.



À ce jour, nous avons décompté plus de trente (30) grandes surfaces, rien qu’à Dakar», avait-il dit. «Cette prolifération de l’entreprise française affiche la volonté de rayer les commerçants sénégalais, d’aliéner les consommateurs et, à terme, de remettre en cause l’autonomie économique du Sénégal», avait mis en garde Modou Diop qui n’a pas manqué d’accusant le gouvernement. Aussi avait-il prévenu les autorités par rapport l’ampleur de la menace, soulignant que les commerçants ne parviendront plus à payer les taxes à cause de la concurrence que leur mène Auchan.



SUD QUOTIDIEN