CAN U20 : le Sénégal valide son billet pour les quarts de finale

L'équipe du Sénégal a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 (CAN), après sa large victoire, contre le Mozambique (3-0).



Après avoir frappé un grand coup pour son entrée en lice en disposant du Nigeria (1-0), le lionceaux ont confirmé en validant leur billet pour les quarts de finale de la CAN U20, en s'imposant logiquement face aux Mozambicains. Les buts sénégalais sont inscrits par Papa Amadou Diop (doublé) et Pape Demba Diop. C'est une belle démonstration de force du Sénégal devant le Mozambique.

Avec six points, le Sénégal se retrouve en quarts de finale avant son dernier match du groupe A, contre l'Egypte.