CAN 2023-Listes : le feu vert de la CAF !

La Confédération africaine de football (CAF) a finalement donné son feu vert pour les listes comprenant jusqu’à 27 joueurs en perspective de la CAN 2023, renseigne Afrikfoot.



A 54 jours du coup d'envoi de la compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a finalement donné son feu vert pour les listes comprenant jusqu’à 27 joueurs en perspective de la CAN 2023.



Une info divulguée par le président de la Fédération ivoirienne de football



L’information a été divulguée par Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Le dirigeant a en l’occurrence vendu la mèche à la presse sportive à Dar Es Salam, en Tanzanie, la veille du match Gambie-Côte d’Ivoire, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans le groupe F. « La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu'à 27 joueurs pour la liste de la CAN », a déclaré le sexagénaire dans des propos rapportés par le média Prom'Ivoire sur X (anciennement Twitter). « Donc, le coach Gasset (sélectionneur de la Côte d’Ivoire, ndlr) peut prendre jusqu'à 27 joueurs ou moins, s'il le souhaite », a-t-il ajouté.



Le carton de Aliou Cissé



Si aucune officialisation n’a encore été faite par la CAF à l’heure où sont écrites ces lignes, cette annonce devrait faire le bonheur d’Aliou Cissé. Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal avait notamment cartonné l’instance la semaine dernière en raison du retour des listes à 23, contre 28 autorisés depuis la CAN 2021 (pour cause de Covid-19) jusqu’à fin octobre passé.



"Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd’hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performances, suspensions et maladies, je pensais que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu’on puisse être à 26 ou à 27. En réalité ça ne gâchera rien car pour nous les entraîneurs ça nous permet d’avoir plus de possibilités. Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que technicien", avait pesté le patron des Lions le 10 novembre dernier, en marge de l’annonce de sa liste… des 23 pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde.