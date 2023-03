C1 :Man City-Bayern, Chelsea Real... découvrez le tirage des quarts et demies

Deux Huit equipes peuvent encore rever de soulever la plus prestigieuse des trophees europeenes.

Le tirage au sort des quarts de finale de la compétition s'est déroule ce vendredi 17 mars 2023 à Nyon, en Suisse. Deux Huit equipes peuvent encore rever de soulever la plus prestigieuse des trophees europeenes avec un étourdissant Man City-Bayern et un choc italien entre Naples et Milan. Les Blues de Chelsea vont retrouver le Real comme l'an passe a ce stade de la competition. Inter fera face à Benfica. Pour les demi, le vainqueur de Man City-Bayern fera face au vainqueur de Real-Chelsea. Lautre demi opposera le vainqueur de Naples Milan a celui de Inter-benfica.