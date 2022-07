Burkina-Sénégal : les Lionnes visent la qualification dès cet après-midi

Les Lionnes du Sénégal affrontent, ce mardi (17h00), à Rabat, le Burkina Faso à l'occasion de leur deuxième sortie, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin.



Après une victoire (0-2) d'entrée contre l'Ouganda, le Sénégal est attendu pour confirmer. Un succès cet après-midi, contre la sélection du Burkina les envoyerait en quarts de finale. "Nous visons la qualification sur ce deuxième match. On ne se fixe pas de limite. On veut se qualifier dès maintenant pour ne pas se mettre la pression lors du dernier match contre le Maroc", a déclaré le sélectionneur national, qui intervenait sur la RTS. "Nous mettons tous les atouts de notre côté en jouant sur nos vraies valeurs. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition", a a précisé le technicien qui a permis au Sénégal d'inscrire son premier but en CAN après deux participations. Mieux, avec lui, la sélection féminine a emporté son premier match en Coupe d'Afrique.