BOM de Senghor: L’autre facette du fameux concept du donner et du recevoir ?

Senghor a admiré ce qu'il a appelé "l'esprit d'organisation et de méthode des Allemands" et a créé à la présidence de la République le Bureau Organisation et Méthode (BOM). L'enfant de Joal a appris, lors de son séjour dans ces camps où il s'est trouvé, l’allemand qu’il pratiquait correctement, d’après nos sources.

Mouhamed Diongue

