Faits Divers

Attaque de Samick: Boutoupa Camaracounda réclame 3 cantonnement militaires supplémentaires

SENXIBAR- La commune de Boutoupacamaracounda, dans le département de Ziguinchor (sud), plaide pour l’érection de trois cantonnements militaires supplémentaires dans la zone, en vue d’une plus grande sécurisation des populations et de leurs biens. Cette déclaration du maire, Manlang Gassama fait suite à l'attaque perpétrée par des hommes non encore identifiés et ayant provoqué la mort d'un enfant de quatre ans et demi, renseigne l'Agence de presse sénégalaise(APS).



AAD Senxibar

