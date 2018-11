Affaire Karim Wade : L’Etat se braque contre la décision du Groupe de travail de l'Onu

L’Etat du Sénégal n’est pas tenu d’appliquer à la lettre la décision du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies. En effet, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le ministre de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall explique qu’aucune décision, émanerait-elle des Nations Unies, ne peut prendre le dessus sur celles des instances nationales. D’ailleurs, informe Pr Fall, «le Comité n’a pas le pouvoir d’annuler et n’a donc pas annuler la décision du 23 mars rendue par la Crei.» Et d’ajouter : «D’ailleurs, le Comité n’est pas une instance juridictionnelle, mais plutôt un comité d’experts indépendants dont les décisions sont dénuées de toute force obligatoire. En conséquence, il ne rentre pas dans ses attributions de réformer les décisions rendues par les juridictions nationales.» Donc, en termes clairs, le ministre explique que le Sénégal n’a pas varié dans sa position qui a été déclinée par le Président Macky Sall, affirmant que Wade-fils serait mis en prison s’il s’évertuait à franchir les frontières sénégalaises. Toutefois, les autorités étatiques mettent de l’eau dans leur vin puisqu’ils ont promis de prendre en compte les recommandations des experts. Elles disposent de six mois pour se conformer auxdites recommandations.