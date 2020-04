Affaire Hiba Thiam : Six personnes placées sous mandat de dépôt

Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Dans la foulée, le magistrat instructeur a aussi écroué, pour complicité de violation du couvre-feu et corruption, le policier en service au commissariat central qui avait «escorté » Hiba Thiam et Diadia Tall, selon les informations de Libération online.



L’affaire remonte à la nuit du vendredi au samedi dernier. Hiba Thiam est morte des suites d’une overdose dans un appartement sur la route de Ngor. Six suspects seront arrêtés dans cette affaire.