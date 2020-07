Accident mortel à Yoff : Le chauffeur du camion qui a tué 3 personnes raconte le drame

Abdou Diop, 29 ans, le chauffeur du camion qui a tué trois personnes dont deux enfants à Yoff, détaille les circonstances du drame survenu à Yoff Apecsy mercredi dernier.

"J'ai mis le moteur en marche et pris la direction du quartier Diamalaye. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Yoff. Alors que le camion roulait à une certaine allure, j'ai été pris de court par la présence sur ma trajectoire d'un vieux (identifié sous le nom de Mass Guèye). J'ai manœuvré pour l'éviter. Dans la foulée, j'ai constaté que mes freins ne répondaient plus. J'ai insisté, mais je n'avais plus de manœuvre", a-t-il confié lors de son audition.

Selon le quotidien L'Observateur, le camion qui transportait du béton a dérapé sur environ 500 mètres, heurtant un taxi puis avant de tuer trois personnes.

"J'ai vu comment j'ai foncé sur le vieux (Mass Guèye, marchand ambulant: Ndlr) que j'ai heurté et tué. J'étais dévasté et envahi par les images difficiles de l'accident. (…) Je voyais le camion foncer sur ce taxi et je crois avoir le taximan sortir de son véhicule dans un instinct de survie. Et je n'ai rien pu faire pour stopper le carnage", confesse-t-il aux pandores.

Le chauffeur du camion est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de la foire.