ALIOU CISSÉ PUBLIE SA LISTE DE 29 JOUEURS

Le Sénégal prépare la Coupe du monde Qatar 2022. Pour ce faire, Sadio Mané et sa bande croiseront en amical, la Bolivie et l’Iran, respectivement les 24 et 27 septembre. Face à la presse ce vendredi 16 septembre, le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, vient de publier sa liste. 29 joueurs sont concernés par le regroupement. Signaler l’arrivée de nouvelles têtes comme le gardien Mory Diaw, les défenseurs Noah Fadiga, Ismael Jakobs, Moussa Niakhaté, Formose Mendy, le milieu Pathé Ciss (frère de Saliou Ciss)

et l’attaquant Nicolas Jackson, sans oublier, bien sûr, le retour de Krépin Diatta.















D