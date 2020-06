ovid-19 au Sénégal : 3 décès, 112 tests positifs et 27 patients en réa

Les résultats des examens virologiques continuent d’inquiéter. Selon le Directeur de la prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a procédé à la lecture du communiqué numéro 120 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de ce lundi 29 juin, sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, 112 nouvelles infections ont été détectées sur un échantillon de 956 tests. Ce qui donne un taux de positivité de 11,7%.

13 cas communautaires répertoriés et 27 cas graves admis en réa

Les nouveaux cas positifs sont répartis entre 99 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 13 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers proviennent de Colobane (2), Rufisque (2), Touba (2), Cité Sipres (1), Dalifort, (1), Keur Massar (1), Kaolack (1), Mbao (1), Nord Foire (1) et Dakar-Plateau (1).

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale de souligner que 27 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Egalement, ils ont fait état de l’alourdissement du bilan macabre. En fait, 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 28 juin.

2248 patients sous traitement

Toutefois, Dr Ndiaye a déclaré que la guérison de 50 patients hospitalisés a été notifiée. Aussi, affirme-t-il, l’état de santé des autres malades est stable.

Depuis le 2 mars, date à laquelle le premier cas de coronavirus a été signalé, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé 6698 personnes contaminées dont 4341 guéris, 108 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, aujourd’hui, ils sont 2248 patients à être sous traitement.

Le Directeur de la Prévention d’exhorter davantage les populations à se mobiliser au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives afin d’arrêter la progression de la Covid-19 au Sénégal.