nvictus Capital & Finance et KF Titrisation financent le dépistage de 2000 Femmes au Sénégal

Dans une initiative louable visant à promouvoir la santé des femmes, Invictus Capital & Finance et KF Titrisation en partenariat avec LISCA, ont apporté leur précieux soutien au dépistage du cancer des seins et du col de l’utérus dans deux localités du Sénégal.

Avec pour objectif d’atteindre 2000 femmes, cette campagne GRATUITE de dépistage se tiendra au Centre de Santé de Ngaye Mekhe les dimanche 22 et lundi 23 octobre, ainsi qu’au Centre de Santé de Keur Massar les samedi 28 et dimanche 29 octobre.



L’impact de cette initiative qui entre dans le cadre de la campagne Octobre rose ,est indéniable, car elle offre aux femmes de Ngaye Mekhe et de Keur Massar un accès facile à des dépistages de qualité. Les examens de colposcopie seront effectués sur place, et si nécessaire, des traitements tels que la thermoablation et la biopsie seront également réalisés sur le champ, éliminant ainsi la nécessité de se rendre à l’hôpital pour ces procédures.

En outre, les femmes qui présentent des anomalies lors de ces consultations bénéficieront également de mammographies, ce qui garantit une prise en charge complète pour détecter précocement tout signe de cancer du sein.



Le dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus est essentiel pour sauver des vies et améliorer la qualité de vie des femmes sénégalaises, et cette initiative est un pas significatif dans cette direction. Elle souligne également le rôle essentiel du secteur privé dans la promotion de la santé publique au Sénégal.