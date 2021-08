Le ministère de la Santé a livré le point du jour sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal.



Dans son communiqué, le ministère informe que sur 2723 tests réalisés, 504 nouveaux cas positifs ont été décelés. Il s'agit de 42 contacts, 460 cas communautaires et 2 importés.

Par ailleurs, 386 patients ont été déclarés guéris et 63 cas graves sont en réanimation. 9 nouveaux décès ont été enregistrés

A ce jour, 64024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 48378 guéris 1394 décès et 14252 sous traitement. 900914 personnes ont été vaccinées.