code Mort de la famille Diol : la révoltante révélation des malfaiteurs

On en sait un peu plus sur les causes de l’incendie criminel qui a emporté la famille sénégalaise de Denver. Selon le journal Libération repris par nos confrères d’Emedia, c’est une histoire de trafic de drogue et de règlement de comptes qui a mal tourné. En voulant donner une ’’leçon’’ à leurs rivaux suite à un deal, Kevin Bui et Cie ont mis le feu à la maison des ’’Diol’’, tuant ainsi cinq innocents membres d’une même famille sénégalaise.



Selon la source, les trois pyromanes arrêtés par la police américaine, s’étaient trompés de cibles. Ces jeunes trafiquants de drogue voulaient mettre le feu au domicile d’une bande qui les avait dribblés sur un deal mais ils ont attaqué la maison des ’’Diol’’. Le domicile en question se trouvait à quelques mètres de celui de la famille sénégalaise.

C’est ce qui est ressorti du résumé des aveux faits par Kevin Bui (16 ans) qui a été inculpé en tant qu’adulte tout comme Gavin Seymour (16 ans). Le 3e suspect, mis en examen comme tel, sera jugé par le tribunal pour mineurs du district de Denver.