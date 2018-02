Zimbabwe: Morgan Tsvangirai est décédé

Le chef du principal parti d’opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, adversaire historique du régime de l’ex-président Robert Mugabe, est décédé à 65 ans des suites d’un cancer, a annoncé mercredi l’un des vice-présidents du parti, Elias Mudzuri.



« Comme vous le savez, le président de notre MDC (Mouvement pour un changement démocratique) Morgan Tsvangirai ne se portait pas bien depuis un certain temps. C’est avec tristesse que j’annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie », a annoncé sur Twitter M. Mudzuri.



Opposant de longue date à Robert Mugabe, le leader du MDC était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2008.



Il avait finalement renoncé à se présenter au second tour en raison des violences contre ses partisans, permettant à Robert Mugabe de se maintenir au pouvoir.



Il y a deux ans, M. Tsvangirai avait révélé qu’il souffrait d’un cancer du côlon pour lequel il effectuait de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains.



BBC