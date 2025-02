Ziguinchor : un homme s’introduit chez la mère de Sonko, insulte la famille et menace de sortir une arme

La famille du Premier ministre, Ousmane Sonko, établie au quartier Hlm Néma de Ziguinchor a vécu dimanche dernier une fin de journée mouvementée. Un homme s’est introduit dans la maison, débité des insultes et menacé les membres de la famille. Des voisins ont accouru pour former un bouclier autour de la villa avant d’alerter la police.



L’assaillant a quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre, renseigne L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 3 février.



Une source proche de l’enquête a confié au quotidien du Groupe futurs médias que le mis en cause a été arrêté sur la route de Bignona. Il était à bord d’un 4X4 double cabine appartenant à l’entreprise Ecotra. «Il était en état d’ébriété», souligne l’interlocuteur du journal.



Libération, qui s’est aussi intéressé à l’incident rapporte que l’agresseur se nomme A. Ndiaye. Il serait âgé de 31 ans et originaire de Diakène Ouloff, dans le département d’Oussouye. «Ingénieur informatique dans une société de l’homme d’affaires et député Abdoulaye Sylla, Pdg d’Ecotra. A. Ndiaye habite au quartier Grand-Yoff à Ziguinchor», précise L’Observateur.



L’incident a débuté vers 16 h 30, selon Libération. A. Ndiaye est arrivé à bord de sa voiture. Il se gare et se dirige d’abord vers la boutique située face au domicile de la mère du Premier ministre. Il attend devant le commerce le retour du maître des lieux, un nommé Jules, parti à la mosquée. «Il m’a abreuvé d’injures avant de me menacer en disant qu’il détenait une arme par devers lui», rembobine le boutiquier dans L’Observateur. «Il pensait que la boutique appartenait à la mère du Premier ministre Ousmane Sonko», souffle un témoin repris par Libération.



Ce dernier poursuit : «C’est par la suite qu’il va s’introduire dans la maison des Sonko, en l’absence des vigiles qui étaient souvent assis devant le portail pour filtrer les entrées et les sorties, pour insulter la famille [du chef du gouvernement], qu’il accuse d’avoir conduit son entreprise à la faillite, et menacer les occupants avec son arme.»



L’Observateur renseigne que A. Ndiaye a été mis en cellule de dégrisement au commissariat central de Ziguinchor. «Il sera entendu aujourd’hui [lundi 3 février], le procureur de Ziguinchor a été informé», complète le journal.