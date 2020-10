Yoff : Décès de deux filles et un fils du khalife général des Layènes entre dimanche et lundi

Les mauvaises nouvelles se sont succédées chez la famille des Layènes. Deux filles et un fils du Khalife général sont décédés entre dimanche soir et lundi matin. Le dernier avis de décès concerne Sokhna Khady Thiaw Laye. Son décès a été constaté, ce lundi matin, à l'hôpital Le Dantec.

Le coordonnateur général de l’Appel de Seydina Limamou Laye , a confirmé qu’un autre fils du khalife était décédé. Il s’agit, Malick Thiaw Laye, décès survenu dans la soirée du dimanche à Bargny, a annoncé la famille. S'en est suivi le rappel à Dieu de la fille aînée du khalife, Aïssène Thiaw Laye, dans la nuit du manche au lundi, à Cambérène.

La levée du corps est prévue ce lundi à Cambérène et les enterrements au cimetière de la cité religieuse, le même jour.

Dakaractu présente ses sincères condoléances au Khalife général des Layènes et à toute la famille éplorée.