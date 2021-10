Yoff-Almadies-Médina : « Mbappé » arrêté, son réseau de drogue démantelé !

L’enquête aura porté ses fruits. Après de minutieuses investigations, la Brigade de Recherches de Dakar a mis à jour l’existence d’un vaste réseau de trafic de drogue qui opérait entre Yoff et Médina.



Huit personnes, dont trois dames soupçonnées d’appartenir au réseau, ont été arrêtées.

Les dealers avaient transformé les restaurants huppés et autres night-club, sis à Yoff-Almadies en niches interlopes, où se vendaient, dans la clandestinité, différents variétés de drogue, relate L’Observateur.



Un des dealers notoires surnommé "Mbappé" et spécialisé dans le trafic de faux documents et de piratage de cartes bancaires, a été aussi arrêté.



Déférés, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic, offre et cession de drogue.