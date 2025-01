Yeumbeul : plus de 25 millions F Cfa en faux-billets saisis, le réseau s'étend jusqu'en Corée du Sud

Les éléments du Groupe de recherches et d'intervention (Gri), une unité de la Division des investigations criminelles (Dic), ont procédé à une saisie de faux-billets. L'Observateur, qui donne l'information, chiffre la contre-valeur des faux billets saisis à plus de 25 millions de francs Cfa, en coupures de dollars américains (40 000).



Tout est parti, détaille le journal du Groupe futurs médias, d'un renseignement faisant état d'un réseau de faussaires opérant à Yeumbeul. Après avoir infiltré le milieu interlope, les limiers parviennent facilement à identifier les membres de cette mafia dont le cerveau local, S. Niang et ses acolytes : Kh. Diome, A. K. Mbaye, F. Guèye et S. Dieng.



Ignorant qu'il était surveillé, S. Niang contacte A. K. Mbaye, «lui confiant la tâche de conditionner les liasses en faux billets». «Le 3 janvier dernier, aux environs de 17h, Mbaye contacte [à son tour] Niang pour l'informer qu'il [a] trouvé un faussaire réputé et très qualifié pour ce type d'opération. Loquace, Mbaye précise que [le client] leur a donné rendez-vous à Yeumbeul», avance la même source. Qui enchaine : «[...]. Niang s['y] rend vers 20h, en compagnie de Mbaye et de Dieng, chauffeur attitré de la bande, engagé moyennant une commission de 500 000 F Cfa. Sur place, ils remettent un échantillon des billets noirs aux nommés Kh. Diome et F. Guèye. Ces spécialistes authentifient l'échantillon en question [...] pour la poursuite du processus. [...].»



Ils seront tous embarqués au terme de la transaction, signale L'Observateur : «"La Jeep Cherokee" est immobilisée en pleine circulation et les limiers mettent le grappin sur les faussaires. La perquisition du véhicule [aboutit à la découverte] d'un sachet plastique noir contenant un bloc de billets noirs d'une contre-valeur de 40 000 dollars.»



Cerné, Niang reconnait «la paternité du colis» et cite un «certain Cheikh, un Sénégalais établi en Corée du Sud», comme étant «le véritable cerveau de la mafia».