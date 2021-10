Yaw/Dakar-La forclusion de Wardini crée le malaise: Khalifa Sall demande l’annulation du Pv d’investiture

Le malaise est profond au sein de la coalition Yewwi Askan Wi/Dakar. Le Procès-verbal d’investiture déposé hier samedi par la commission départementale d’investiture (à l’attention de la commission nationale d’investiture) dans lequel ne figure pas la maire sortante Soham Wardini, pollue l’atmosphère.



La remplaçante de Khalifa Sall à la mairie de Dakar, selon la commission, a déposé sa candidature hier samedi bien après 16 heures, alors que le délai de forclusion qui avait été initialement fixé au vendredi 22 octobre à 00 heures a été finalement prorogé au samedi 23 octobre à 16 heures.



Une décision que conteste vigoureusement Taxawu Dakar de Khalifa Sall qui demande l’annulation pur et simple de ce procès-verbal. Dans sa lettre de demande d’annulation signée par son coordinateur départemental Cheikh Guèye, Taxawu Dakar signale que la commission n’a « ni délibéré en présence de tous les membres, ni vérifié la régularité des candidats ». Pire, dénoncent Khalifa Sall et Cie, « toute décision prise lors de cette réunion est entachée de fortes irrégularités ».



Par conséquent, Taxawu Dakar exige « l’annulation de ce procès-verbal de cette réunion du 23 octobre 2021 » et « sa convocation à nouveau dans les règles édictées par la circulaire n01 du 12 octobre 2021 ».