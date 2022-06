YANKHOBA DIATTARA : WEEKEND AU PAS DE CHARGE. DESCENTE À LA BASE, PROXIMITÉ ET COMMUNION AVEC LA JEUNESSE.

Après avoir bouclé une semaine de travail bien remplie au niveau gouvernemental et institutionnel à Dakar, le Ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications Mr Yankhoba Diattara, consacre ses weekends aux activités de terrain avec une descente régulière ou même permanente à la base.

Étant investi de missions, de Fonctions et de Responsabilités dans Rewmi sa famille et formation politique et dans Benno Bokk Yakkar sa coalition, l’homme assure et assume pleinement tout ceci avec conviction, engagement et détermination.

Ses descentes fréquentes au niveau de la base, sa capacité d'écoute, sa proximité et sa communion avec la jeunesse lui valent d’être constamment sollicité, mais surtout invité par les jeunes de divers horizons et segments de la société à honorer de sa présence leurs activités et partager leurs préoccupations. Une marque de confiance que lui Témoigne ainsi toute cette jeunesse (voir Photos ou Images).

C'est ainsi que ce weekend, Mr Yankhoba Diattara a été présent à la Cérémonie de pose de première pierre du marché Central au Poisson de Thiès ;

Il a assisté au tournoi de 24 équipes de conducteurs de motos Jakarta de Thiès qui regroupe plus de Trois milles jeunes adhérents, Tournoi dont il était l’Invité d'honneur.

De même, il assisté au match de Gala entre Jeunes Reporters et Jeunes Acteurs Comédiens de Thiès. Tournoi organisé sous son parrainage.

Toujours durant ce même weekend et au pas de charge, malgré un soleil de plomb, et une chaleur culminante, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications et Responsable Politique a présidé une rencontre avec les Apprenants des écoles de formation et orientation en Pôle Emploi Entreprenariat. Ceci pour des échanges directs, avec ces jeunes apprenants.

Et partout où il est passé, le ministre Yankhoba Diattara a tenu à expliquer aux jeunes les efforts innombrables déployés par son Excellence le président de la République Macky Sall pour apporter des réponses aux préoccupations de la jeunesse dans sa diversité. Des opportunités d'accès au financement de projets sont partout mises en place au niveau du pays, il faudrait juste que vous les jeunes vous vous rapprochiez de ces entités et structures, de mieux vous informer afin de pouvoir bénéficier de ces Possibilités qui ont été mises en place par l'État sous les directives de son excellence le Président de la République.

Messages qui semblent être entendus par des destinataires.