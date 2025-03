Washington assure Dakar dans sa lutte contre le terrorisme djihadiste

Dakar et Washington unissent leurs efforts contre le djihadisme

Les autorités sénégalaises ont réussi à obtenir des garanties concernant la reconduction d'un programme de lutte contre le terrorisme financé par le Département d'État américain, programme qui avait été suspendu depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette annonce est un soulagement pour le gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye. Après que l'administration Trump ait temporairement gelé l'Anti-Terrorism Assistance Program (ATA) (AI du 25/02/25), les autorités sénégalaises ont récemment reçu des assurances concernant sa reprise. Suite à des discussions entre les diplomaties des deux pays à la fin février, ce programme de contre-terrorisme, bien qu'actuellement suspendu au Sénégal, devrait reprendre après le 20 mars.



Le Département d'État américain, contacté à ce sujet, n'a ni confirmé ni démenti les informations d’Africa Intelligence. Il a cependant précisé que, bien que le secrétaire d'État Marco Rubio ait ordonné une pause de 90 jours sur toute l'aide étrangère de Washington à compter du 20 janvier, les programmes jugés "servant les intérêts des États-Unis" seraient maintenus.



Formation des forces spéciales



À Dakar, les récentes discussions avec Washington ont rassuré l’armée sénégalaise, principale bénéficiaire de l’ATA aux côtés de la police. Grâce à cette initiative, le centre d'entraînement tactique régional de Thiès, à 70 km à l'est de la capitale, a été inauguré en 2018. Depuis, des instructeurs de l'US Army y dispensent régulièrement des formations à l’intention des militaires sénégalais, y compris les forces spéciales, et parfois de leurs homologues ouest-africains. Ces formations sont financées par des fonds et des dons du Département d'État américain.



En mai 2024, l’ambassade des États-Unis à Dakar avait ainsi fourni 10 camions cargo, 15 Land Cruiser et 5 pick-up au centre de Thiès, destinés à soutenir la préparation des soldats sénégalais pour les opérations de maintien de la paix.