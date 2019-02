Wade ne votera pas dimanche

"Aujourd'hui personne ne doute qu'un scrutin organisé par le gouvernement de Macky Sall qui s'est évertué à en exclure 22 des 27 candidats séléctionnés , manque totalement de sérieux tant les manquement et violations des droits et libertés sont manifestes" explique Abdoulaye Wade dans son communiqué.L'ancien président fustige un scrutin à venir qui "assurément n'aura aucune légitimité".A son avis il faut arrêter le processus qui "ne peut que mener le Sénégal vers le chaos".Cependant, s'adressant à ses militantes et militants, il est compris que chacun peut soutenir qui il veut entre Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou même Issa Sall.